عاجل: لليوم الثاني على التوالي.. حالات الشفاء توسع الفارق مع الاصابات

2020/09/20 | 16:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/تفوقت حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا، في العراق لليوم الثاني على التوالي، حيث وسعت الفارق مع عدد الاصابات البالغ 3338 اصابة مقابل 4053 حالة شفاء، فيما انخفض عدد الوفيات الى 64 حالة مقابل 83 حالة وفاة سجلت يوم أمس.لمزيد من التفاصيل في الجدول أدناه:موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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