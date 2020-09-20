قتلى بإعصار اليونان.. ودمار قطع الكهرباء واقتلع الأشجار

2020/09/20 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة الإعصار يانوس الذي اجتاح اليونان وغمر عدة بيوت ومحلات وشوارع بالمياه.

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