اعتقالات وحملة تسفير.. عشرات الأجانب إلى خارج العراق

2020/09/20 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال 83 شخصًا من جنسيات أجنبية مختلفة، تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد لمخالفتهم قانون الإقامة العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان، 20 أيلول/سبتمبر، أن فرق "مديرية شؤون الإقامة في قسم الإبعاد والإخراج، ألقت القبض على 83 شخصًا من جنسيات أجنبية مختلفة وتحديد محل إقامتهم وفق أحكام المادة (28) من قانون الإقامة العراقي المرقم (76 لسنة 2017) في منطقة المنصور بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة، لمخالفتهم قانون الإقامة العراقي".

وأضاف البيان، أن الوزارة ستستكمل التحقيق مع المعتقلين ثم تسفرهم إلى خارج الأراضي العراقية حال انتهاء الإجراءات القانونية".

والعملية هي الثانية من نوعها خلال أقل من 24 ساعة، إذ أعلنت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، تسفير 49 أجنبيًا إلى خارج البلاد.

ودعت المديرية في بيان صدر، السبت 19 أيلول/سبتمبر، المواطنين إلى "عدم إيواء العمال المخالفين للقانون العراقي من الجنسيات الأجنبية، وكذلك عدم التعامل مع السماسرة والشركات الوهمية التي تتاجر بالعمال، وإبلاغ السلطات عنهم لينالوا جزاءهم العادل".

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