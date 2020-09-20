الصحة تسجل شفاء 4052 مصاباً بكورونا وإصابة 3438

2020/09/20 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 3438 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4052 حالة في عموم العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مختبراتها سجلت اليوم 3438 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4052 حالة، إضافة إلى 64 حالة وفاة".

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