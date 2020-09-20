لليوم الثاني على التوالي.. حالات الشفاء تتجاوز عدد الاصابات بـ كورونا في العراق

2020/09/20 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 3438 اصابة بـ وباء كورونا و 4052 حالة شفاء، اضافة الى وفاة 64 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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