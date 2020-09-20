2020/09/20 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذكرة سفر مدى الحياة لرضيعة وُلدت على متن طائرة القاهرة – الزمان أعلنت شركة للطيران تقديم تذكرة سفر مدى الحياة، لرضيعة وُلدت على متن طائرة تابعة للشركة.وكان قائد طائرة مصر للطيران، المتجهة من القاهرة إلى لندن، قررالهبوط اضطرارياً في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغاً من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك […]

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