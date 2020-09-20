2020/09/20 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميكا يجمع مشاهير في حفلة أحب بيروت الإفتراضية وحصيلة التبرعات 241 ألف دولار { بيروت (أ ف ب) -اقام المغني البريطاني ميكا المولود في لبنان مساء السبت حفلة غنائية افتراضية غنّى فيها من توسكانا (إيطاليا) بمشاركة مشاهير أطلّوا من دول أخرى، أبرزهم كايلي مينوغ وسلمى حايك وفاني أردان، دعماً للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروّع […]

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