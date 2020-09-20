وفاة نائب رئيس حكومة أوزبكستان بفيروس كورونا

2020/09/20 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي نائب رئيس وزراء أوزبكستان، أوكتام بارنويف، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت غرفة إدارة أزمة كورونا لدى حكومة البلاد.

وأوضحت الغرفة، أن المسؤول توفي عن عمر 56 سنة “بسبب مضاعفات المرض الناجم عن فيروس كورونا”.

وكانت وزارة الصحة في أوزبكستان قد ذكرت أواخر شهر يوليو الماضي، أن بارنويف أدخل المستشفى بعد الكشف عن إصابته بكورونا، وعلم لاحقا أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.

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