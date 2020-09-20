Judi Dench - Chocolat - علي عبدالحفيظ مرسي

2020/09/20 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عبدالحفيظ_مرسي يبدو أنّ Im Thinking of Ending Things سوف يفتح باباً لا يغلق حول موضوع لا يمكن وسمه بغير كونه ذاتياً ولا يمكن أن يتعلّق سوى بالميل النفسي والطبائعي نحو اتجاهات محددة مهما تم إكساب هذا الميل من أردية الفلسفة..



ما علينا، فليس النقد في الأصل، سوى وجهة نظر ذاتية..بدءاً من اليوم، سأبدأ بتناول بعض الأفلام التي تقع على الجانب المقابل من Im Thinking of Ending Thingsحين بدأت كتابة المقال كان ال ......





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