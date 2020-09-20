Julien ASSANGE... وكذب الديمقراطيات الغربية... - غسان صابور

2020/09/20 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور Julien ASSANGEوكذب الديمقراطيات الغربية...جوليان أسانج..



مؤسس ويكي ليكس Wikileaks الأسترالي الجنسية..



الموجود من سنتين بزنزانة لندنية..



محروما من أبسط الحريات القانونية والإنسانية..



معرضا لضغوطات نفسية لا إنسانية..



تحاكمه قاضية بريطانية..



متزوجة من لورد بريطاني سياسي..



له علاقات مع شركات أمريكية معروفة بعلاقاتها بتجارات الأسلحة الأمريكية وغيرها..



محاكمة لنفيه للولايات المتحدة الأمريكية ......





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