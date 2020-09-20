تحسن بموقف كورونا في كردستان… حالات شفاء جديدة تدفع المعدل التراكمي نحو 27 الف حالة مع انخفاض الاصابات

2020/09/20 | 17:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأحد، (20 أيلول 2020)، تسجيل 444 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 4446 فحصاً مختبرياً جديداً ليرتفع إجمالي الفحوصات الكلية إلى 418503 فحوصات.

وسجلت الإصابات الـ444 الجديدة في أربيل بواقع 133 حالة، والسليمانية 89، وكرميان 33، ودهوك 168، وحلبجة 21.

أما حالات الشفاء الجديدة فبلغت 667 حالة، فيما سجلت 24 حالة وفاة منها 4 في أربيل و6 في السليمانية و11 في دهوك و3 في حلبجة.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 41002 حالة بينها 26464 شفاء و1519 وفاة، فيما يتلقى 13019 مصاباً العلاج في المستشفيات.

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