الاقتصاد النيابية تناقش مع وزير الزراعة المشاكل والمعوقات الذي يعاني منها القطاع والحلول الناجعة

2020/09/20 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور أعضائها يوم الأحد 2020/9/20 المهندس محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة ومدير الاستثمارات الزراعية في الوزارة .

وجرى خلال الاستضافة مناقشة واقع الاستثمار الزراعي في العراق ،والمشاكل والمعوقات الذي يعاني منها هذا القطاع فضلا عن الحلول الناجعة التي تساهم في تطويره .

وبحثت اللجنة مع السيد وزير الزراعة إمكانية تحويل العقود الزراعية وفق القانون رقم (35) الى قانون الاستثمار لنفس المتعاقد بدون إعلانها فرصة استثمارية لما لذلك من اثر في تطوير الصناعات التحويلية ذات النشاط الزراعي في العراق.

من جهته اوضح السيد وزير الزراعة ان هناك مشروع تعديل للقانون وهو الان قيد الاجراءات التشريعية وسوف يعالج عند إقراره عدم الحاجة الى فسخ العقد الزراعي والذي سيساهم في تطوير استثمار الأراضي الزراعية بمختلف الفعاليات ذات النشاط الزراعي او القطاعات المكملة لها و الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية من خلال النشاط الاستثماري.

من جهتها أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على انها داعمة للخطوات التي تقوم بها وزارة الزارعة بشأن تطوير الاستثمار الزراعي في العراق

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