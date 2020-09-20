2020/09/20 | 17:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

183 مشاهدة

ديجتيال ميديا ان ار تي

اعلن نادي القوة الجوية، ان ملعب كربلاء الدولي، سيكون ملعبه وارضه المفترضة في مسابقة دوري ابطال آسيا 2021.

وذكر النادي في بيان مقتضب تابعه " ديجيتال ميديا ان ار تي" (20 ايلول 2029) ان "إدارة نادي القوة الجوية، اختارت ملعب كربلاء الدولي ارضا مفترضة للفريق في دوري أبطال آسيا".

ومن المقرر ان تنطلق النسخة الجديدة من دوري الابطال مطلع العام المقبل.

وسيلعب فريق الصقور مع الشرطة في دور المجموعات بدوري ابطال آسيا مباشرة، فيما سيلعب الزوراء في الملحق المؤهل للبطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي القوة الجوية يحسم مسألة ملعبه في دوري ابطال آسيا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي القوة الجوية يحسم مسألة ملعبه في دوري ابطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).