تسجيل 3438 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

2020/09/20 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4052 حالة شفاء و64 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية....

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