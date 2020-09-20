العراق.. عاصفة ترابية تجتاح 5 محافظات اليوم

2020/09/20 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس في العراق، أمس السبت، إلى اجتياح عاصفة ترابية 5 محافظات جنوب البلاد واسط، ذي قار، غرب البصرة، ميسان السماوة، اليوم الأحد....

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