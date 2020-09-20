كورونا.. تسجيل 64 وفاة و3438 اصابة جديدة في العراق

2020/09/20 | 17:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اصابات كورونا في العراق عموما بشكل ملحوظ

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