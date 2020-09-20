ضبط حالات غش الكتروني خلال جولات الرصد الميدانية في امتحانات السادس الاعدادي

2020/09/20 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تستمر الفرق الفنية والهندسية بجولاتها المشتركة مع الاجهزة الامنية لتقويض حالات الغش الالكتروني التي تنتشر مع امتحانات المرحلة الاعدادية، حيث رصدت الفرق المذكورة الطيف الترددي خلال جولات ميدانية قرب المراكز الامتحانية في جانبي الكرخ والرصافة.

وبعد رصد بالاجهزة المتطورة وتتبع مستمر للترددات ضُبطت حالة غش الكتروني من احدى العجلات القريبة من الجامعة التكنولوجية ليتبين ان بداخلها شخصا يقوم بالغش الالكتروني لاحد الطلبة الذين يؤدون الامتحان داخل الجامعة ومن خلال جهاز ارسال صوتي لاسلكي.

وفي مكان اخر جرى تتبع اشارات ترددية تبين من خلالها وجود حالة غش الكتروني قرب كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية في جانب الرصافة، وجرى ضبط عجلة يستقلها شخص يقوم بالغش الالكتروني عبر رد الاجوبة لاحد الطلبة داخل المركز الامتحاني.

وتحذر هيئة الإعلام والاتصالات الطلبة الاعزاء من التعامل مع اجهزة الغش الالكتروني خلال الامتحانات لانه امر يحاسب عليه القانون ويؤدي الى الضرر بمستقبل الطالب.

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