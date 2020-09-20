الملك عبدالله الثاني يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

2020/09/20 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء المقبل، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين.وحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، ، يلقي العاهل الأردني خطابا في الجلسة العامة للاجتماعات، التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.وعلى هامش الاجتماعات، يشارك الملك عبدالله الثاني في قمتين، تتناول الأولى التي يعقدها المنتدى الاقتصادي العالمي يوم غد الاثنين، تأثير التنمية المستدامة، فيما تركز الثانية، التي تنظمها الأمم المتحدة، على التنوع البيولوجي./انتهى

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