2020/09/20 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية ان قانون كلية القوة الجوية الجديد سيتم تشريعه في مجلس النواب قريباً ، مؤكدة تقديم الدعم التام للقوة الجوية العراقية .واوضح عضو اللجنة النائب سعد الحلفي ان " اللجنة النيابية اجتمعت مع قائد القوة الجوية اللواء الطيار "شهاب جاهد" ومدير التدريب الجوي وعميد كلية القوة الجوية ، لمناقشة فقرات قانون كلية القوة الجوية الجديد المقرر تشريعه تحت قبة مجلس النواب قريباً بهدف اعداد وتهيئة ضباط طيارين ومقاتلين ومهندسين وفنيين أكفاء وفق أحدث الدراسات والتقنيات المعمول بها دولياً بما يتلاءم مع التطور الحاصل في الطائرات العسكرية الحديثة.وأضاف ، في بيان صحفي ، إن القانون الجديد سيسهم في تعزيز القوة الجوية العراقية عبر استحداث تخصصات جديدة ورفدها بمقاتلين يتمتعون بالمهارة العالية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع مدربين دوليين أو محاضرين مهنيين لتعزيز قدرات الطيارين العراقيين وتطوير قابلياتهم القتالية والفنية والهندسية، مشيرا الى أهمية تقديم الدعم التام للقوة الجوية العراقية وتسخير الإمكانيات المتاحة لغرض خلق منظومة جوية متكاملة للحفاظ على سيادة البلاد ولتوفر الحماية المناسبة لسماء وأرض وماء بلاد الرافدين من الخروقات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية : قانون كلية القوة الجوية سيتم تشريـعه قريبـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية : قانون كلية القوة الجوية سيتم تشريـعه قريبـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).