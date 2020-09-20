تفاصيل جلسة الصلح بين محمد رمضان وباسم سمرة بعد أزمة الفرح

2020/09/20 | 17:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد مرور شهور على خلاف الفنان محمد رمضان ، مع الفنان باسم سمرة ، على خلفية أزمة اندلعت بينهما فى شهر مارس الماضي ، تم التصالح بعد تدخل إحدى العائلات الكبيرة التى ساعدت فى إنهاء الأزمة بينهما.وبدأ الخلاف بينهما داخل فرح بمنطقة المنيب لصديق مشترك بينهما، وذلك بعد دفع سمرة ، […]

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