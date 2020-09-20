2020/09/20 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد الحشد الشعبي، اليوم الاحد، انتشاره في 80% من ريف خانقين في ديالى ، متعهدا ببدء عودة النازحين قريبا جدا.وذكر الناطق بإسم محور ديالى بالحشد الشعبي صادق الحسيني، في تصريح صحفي، ان “ألوية الحشد الشعبي انتشرت في اكثر من 80% من قرى ريف خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) واتخذت سلسلة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينتشر في 80% من ريف خانقين وتأمين عودة الاسر النازحة المركز الخبري الوطني.

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