ممثل الصحة العالمية : الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار

2020/09/20 | 17:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / اكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل ان الوضع في البلاد لم يصل الى حد الانهيار , مبينا ان توجيهات المرجعية الدينية اسهمت بشكل كبير بالحد من تفشي وباء كورونا .وقال اسماعيل في تصريح صحفي, ان "المستشفيات في البلاد وصلت إلى ما يقارب 50% من قدرتها الاستيعابية ", لافتا الى "منظمته ستتبنى حملة توعوية كبيرة في كربلاء المقدسة بالتزامن مع الزيارة الأربعينية ".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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