محافظة تشكو من “حرائق متعمدة” تطال بساتينها لبيعها كأراض سكنية

2020/09/20 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى.

اكدت مديرية بيئة ديالى، الاحد، بان 80% من الحرائق في البساتين والاراضي الزراعية متعمدة داخل المحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري لـ /المعلومة/، ان “حرائق البساتين والاراضي الزراعية لاتزال تسجل ارقاما عالية في ديالى خاصة خلال موسم الصيف”، لافتا الى ان “80% منها متعمدة ولتحقيق 3 اهداف ابرزها تجريفها وبيعها كقطع سكنية”.

واضاف، انه “رغم الارقام العالية للحرائق في ديالى خلال العام الجاري الا انها اقل بنسبة 30% قياسا بالعام الماضي والسبب لان البساتين تعاني من انحسار في مساحاتها”، مؤكدا بان “فقدان المزيد من البساتين يهدد البيئة بشكل عام كونها تمثل احزمة خضراء للمدن والقصبات”.

وفقدت ديالى مساحات شاسعة من الاراضي والبساتين الزراعية خلال السنوات الماضية بسب موجات الحرائق المرتفعة خاصة خلال الصيف.



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