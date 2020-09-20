2020/09/20 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حنان مطاوع تصوّر القاهرة كابول القاهرة – الزمان كشفت الممثلة المصرية حنان مطاوع عن كواليس تصوير مسلسل (القاهرة كابول)، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.وقالت وفقا لموقع الفن (إنها كانت قد إنتهت من جزء كبير من العمل، قبل أزمة تفشي فايروس كورونا)، مشيرة الى(أنه لم يتبق لها سوى مشاهــد قليلة وتنتهي نهائياً منه).[…]

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