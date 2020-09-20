2020/09/20 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغنية لنصري تثير جدلاً عبر مواقع التواصل بيروت – الزمان أثارت أغنية جديدة للمطربة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى مغردون أن كلماتها تستنقص من المرأة وتظهرها على أنها ضعيفة.وتعرضت نصري لانتقادات واسعة عقب تداول الأغنية التي تحمل اسم رفقاً، وتقول كلماتها:رفقاً بمن عنهن قيل،استوصوا خيرا بالنساء،فقد خلقن بضعفهن، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنية لنصري تثير جدلاً عبر مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنية لنصري تثير جدلاً عبر مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).