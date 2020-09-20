2020/09/20 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاغا في فيلم شخصي { لوس انجلوس – وكالات – نشرت النجمة العالمية ليدي غاغا مقطع من فيديو اغنيتها 911 عبر حسابها الخاص، وعلّقت عليه بالقول: (هذا الفيلم القصير شخصي للغاية، بالنسبة لي تجربة مع الصحة العقلية والطريقة التي يمكن أن يترابط بها الواقع والأحلام لتشكيل أبطال في داخلنا وفي كل مكان حولنا).وشكرت غاغا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاغا في فيلم شخصي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاغا في فيلم شخصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).