النائب السابق حسين حسب عبد يباشر بمهام وكيل وزير الداخلية

2020/09/20 | 17:37 - المصدر: السومرية نيوز

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باشر النائب السابق حسين حسب عبد، الاحد، بمهام وكيل وزير الداخلية.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النائب السابق حسين حسب عبد باشر بمهام وكيل وزير الداخلية للشؤون الادارية".وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاثنين الماضي عن تكليف النائب السابق عن ذي قار حسين حسب بمهام وكيل وزير الداخلية، بدلاً عن عبد الحليم الفرهود.





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