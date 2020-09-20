2020/09/20 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت قيادة شرطة ذي قار عن تطورات جديدة تتعلق بحادث اختطاف الناشط سجاد العراقي.وقال مدير العلاقات والإعلام في شرطة ذي قار العميد فؤاد كريم لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية استطاعت تحديد المنطقة التي يوجد فيها المختطف سجاد العراقي من خلال آخر مكاملة هاتفية”.وأضاف، أن “شرطة ذي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تكشف عن تطورات جديدة تتعلق بحادث اختطاف الناشط سجاد المركز الخبري الوطني.

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