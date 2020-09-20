الحبوبي يباشر مهام عمله رسمياً كأمين لبغداد

2020/09/20 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} باشر منهل الحبوبي، اليوم الاحد، مهام عمله اميناً لبغداد.وذكر مكتبه في بيان مقتضب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" مباشرة الحبوبي مهامه رسمياً كامين للعاصمة بغداد".

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