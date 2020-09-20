وزر الزراعة يكشف عن اعداد قانون ينصف العقود الزراعية

2020/09/20 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، عن اعداد قانون ينصف العقود الزراعية وسيساهم في تطوير استثمار الأراضي.جاء ذلك خلال استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور أعضائها، اليوم الأحد، محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة ومدير الاستثمارات الزراعية في الوزارة .وبحسب بيان اللجنة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال الاستضافة مناقشة واقع الاستثمار الزراعي في العراق ،والمشاكل والمعوقات الذي يعاني منها هذا القطاع فضلا عن الحلول الناجعة التي تساهم في تطويره ".واضاف" كما بحثت اللجنة مع وزير الزراعة إمكانية تحويل العقود الزراعية وفق القانون رقم (35) الى قانون الاستثمار لنفس المتعاقد بدون إعلانها فرصة استثمارية لما لذلك من اثر في تطوير الصناعات التحويلية ذات النشاط الزراعي في العراق".من جهته اوضح الخفاجي ان" هناك مشروع تعديل للقانون وهو الان قيد الاجراءات التشريعية وسوف يعالج عند إقراره عدم الحاجة الى فسخ العقد الزراعي والذي سيساهم في تطوير استثمار الأراضي الزراعية بمختلف الفعاليات ذات النشاط الزراعي او القطاعات المكملة لها و الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية من خلال النشاط الاستثماري".واشار البيان الى ان" اللجنة اكدت دعمها للخطوات التي تقوم بها وزارة الزارعة بشأن تطوير الاستثمار الزراعي في العراق".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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