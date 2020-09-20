تغييرات كبيرة تطال مناصب مهمة في وزارة النفط

2020/09/20 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة النفط، الاحد، عن اجراء تغييرات في عدد مناصب الوزارة.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنها “اصدرت عدداً من الأوامر الوزارية منها قيام خالد حمزة عباس معاون مدير عام شركة نفط البصرة بمهام تسيير أعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها”.

وأضافت أنه “تم نقل باسم محمد خضير مدير عام شركة الحفر العراقية الى منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير في مركز الوزارة ونقل علي وارد حمود مدير عام التدريب والتطوير في الوزارة الى منصب مدير عام الدائرة الفنية”.

وتابعت الوزارة أنه “تم نقل باسم عبد الكريم ناصر معاون مدير عام شركة نفط البصرة الى منصب مدير عام شركة الحفر العراقية”.



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