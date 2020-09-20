طهران: استئناف حركة النقل والشحن عبر منفذ زرباطية مع العراق

2020/09/20 | 17:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]قال مدير ادارة الصناعة والتعدين والتجارة في مدينة مهران (بمحافظة ايلام – غرب)، الاحد، ان الحركة المرورية للشاحنات العراقية المحملة بسلع الصادرات الايرانية والتي كانت متوقفة اثر مشكلة طرات في معبر "زرباطية" الحدودي العراقي، عادت الى طبيعتها.

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