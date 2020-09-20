الخلافة والاختلاف - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/20 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الخلاف يتناقض مع الاختلاف لأن الخلاف يعني التضاد بين الاثنين مثل السلبي – والإيجابي وكل واحد ضد الآخر أما الاختلاف فيحدث دائماً حول موضوع وحول رأي من الآراء وهي حالة صحية وليس متناقضة وتؤدي إلى الوصول إلى الرأي الصائب والخلاف يفرز الصراع والتناقض الحدي والمصيري مثل الصراع الطبقي في المجتمع وبين الإصلاح وتراكم السلبيات وهو يعني مصدر التغير داخل الأشياء والظواهر تمر بأربعة مراحل : 1) الوحدة المب ......





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