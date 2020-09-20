هوس الحزب الشيوعي العراقي في التحالف - قاسم علي فنجان

2020/09/20 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان هوِس القومُ: وقعوا في حيرة واضطراب وفساد.



معاجم اللغة العربيةالهوس: هي حالة من الانفعال أو ارتفاع المزاج بشكل غير طبيعي.



ويكيبيديا.عند الكتابة عن الحزب الشيوعي العراقي، يجب عليك توخي الحذر، فالحزب يمر بأوقات عصيبة، خصوصا بعد احداث 2003، فهو في حالة عدم استقرار، بسبب السياسات التي تخطها قياداته، وتوخي الحذر بسبب الانفعالية والردود الغاضبة التي يمكن ان ينالها أي شخص يوجه نقدا لهذا الحزب، فهو ......





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