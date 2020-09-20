بيان من مكتب الكاظمي بعد اختتام اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

2020/09/20 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، 20 أيلول، 2020، اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلاله مناقشة واقعها الخدمي والأمني".

واضاف البيان أن "الكاظمي أكد خلال الاجتماع على أهمية التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني، والابتعاد عن الدوافع السياسية، من أجل تلبية الاحتياجات بشكل أسرع وأكثر مهنية".

وبين الكاظمي بحسب أن "البلد يعيش وضعا حساسا، اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية"، مؤكدا "سعي الحكومة لبذل أقصى الجهود، بهدف تذليل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي".

ودعا إلى "العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود، لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع بحث أوضاع المحافظات، والتحديات التي تواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، كما تمت مناقشة الواقع الصحي والأمني والزراعي، وخدمات الماء والكهرباء، وأيضا المشاريع المتلكئة وتشخيص أسباب تلكؤها ودعم القطاع الخاص".

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