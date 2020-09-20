أمين بغداد منهل الحبوبي يباشر مهام عمله رسمياً

2020/09/20 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باشر أمين بغداد الجديد، منهل الحبوبي، الأحد، 20 أيلول، 2020، مهامه رسميا كأمين للعاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لأمين بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحبوبي باشر مهام عمله رسمياً كأمين لبغداد".

وكان امين بغداد منهل الحبوبي، وجه الجمعة (18 أيلول 2020)، جميع ملاكات امانة بغداد بتعليق حملات ازالة التجاوزات التي تجريها ملاكات الامانة بشكل فوري.

وقال المكتب الاعلامي للحبوبي في بيان، إن "ذلك جاء تعقيباً على الحملة التي اقيمت في أحد اسواق مدينة الصدر بالاضافة الى جميع مناطق العاصمة الاخرى وايقافها بشكل مؤقت".

واضاف، انه "اطلاع على هذه الإجراءات من خلال الاعلام حيث أنه لم يباشر العمل في منصبه رسميا بعد ووجه بالبدء الفوري باعداد خطة جديدة تتناسب مع ما موجود من تجاوزات بكافة اشكالها في عموم العاصمة بغداد".

وشدد، وفقا للبيان، على "رفض التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة ومشهدها الحضري خلال السنوات السابقة".

واكد على ان "ذلك ينبغي أن يكون وفق خطة مدروسة ومتكاملة ومتعددة الجوانب ستنطلق في وقت لاحق وبشكل يضمن عدم الأضرار بارزاق وحقوق المواطنين".

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