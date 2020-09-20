2020/09/20 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / القت شرطة ديالى القبض على / 19 / مطلوبا بعمليات دهم وتفتيش نفذت في / 5 / مدن في المحافظة .



وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانبلاء / نينا / ان الشرطة القت القبض على / 19 / مطلوبا صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية بتهم جنائية وارهابية .واضاف ان عمليات المداهمة والتفتيش جرت في بعقوبة والمقدادية والخالص وهبهب وبني سعد /انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على / 19 / مطلوبا في / 5 / مدن بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على / 19 / مطلوبا في / 5 / مدن بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).