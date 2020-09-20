الإطاحة بإرهابي وتدمير أسطوانة مفخخة في غرب العراق

2020/09/20 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، نتائج عملية أمنية نوعية انطلقت في الأنبار غربي البلاد، ...

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