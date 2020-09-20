برهم صالح يناقش مع السفير الأمريكي احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات

2020/09/20 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر على “احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات”.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “صالح وتولر بحثا العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ووفق المصالح المشتركة الى جانب مناقشة الأوضاع […]

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