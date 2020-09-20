مصرف اسلامي عراقي يطلق سلف الزواج ويحدد شروطها

2020/09/20 | 17:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي عن اطلاقه سلفة الزواج بمبلغ 5 ملايين دينار، فيما حدد شروطها بالاثاث المنزلي والكهربائيات.وقال المصرف في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم “اطلاق تمويل مرابحة الزواج بمبلغ يصل الى (٥) ملايين دينار”، مبينا ان “مقدار الربح هو (١٠%) سنويا لمدة (٣) سنوات”.وأشار ان “ضوابط التمويل […]

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