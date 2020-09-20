خلال ايام… امطار غزيرة وسيول تدخل العراق وتستمر 3 ايام

2020/09/20 | 17:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي علي الكربلائي، اليوم الاثنين 20 ايلول 2020، دخول امطار غزية وسيول خلال ايام قليلة الى العراق وتستمر الى 3 ايام .

وقال الكربلائي، في مدونته عبر تويتر، ان توقعات جميلة جدا بحدوث سيول وامطار غزيرة ووفيرة جداً في مناطق العراق والكويت وشمال ووسط السعودية.

واضاف: ان هذه الخرائط هي لتراكم الامطار لثلاثة أيام من شهر ديسمبر فقط.

توقعات جميلة جدا بحدوث #سيول وامطار غزيرة #ووفيرة جداً في مناطق #العراق #والكويت وشمال ووسط #السعودية هذه الخرائط هي لتراكم الامطار لثلاثة أيام من شهر ديسمبر #فقطالمتنبئ_الجوي_علي_الكربلائي pic.twitter.com/4xeEH2ZeeJ

— الراصد الجوي📸 (@Sbteen4) September 20, 2020

واوضح الكربلائي، في وقت سابق، ان هناك نشاط للرياح السطحية الشمالية والشمالية الشرقية بسبب نزول كتل هوائية معتدلة الحرارة من العراق نحو شمال شرق السعودية.

أسباب النشاط للرياح السطحية الشمالية والشمالية الشرقية هو بسبب نزول كتلة هوائية معتدلة الحرارة من العراق نحو كتل هوائية حارة شمال شرق السعودية والله اعلم 👌🌹 pic.twitter.com/a43ittRVEy

— الراصد الجوي📸 (@Sbteen4) September 20, 2020

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية قد قال يوم امس 19 ايلول، ان هناك عواصف ترابية ستكون في العراق اليوم الاحد في خمس مدن جنوب العراق وتستمر ليومين.

نشاط متوقع في سرعة الرياح السطحية الشمالية الغربية بعد ظهر يوم الاحد في ( واسط وذي قار وغرب البصرة وميسان والسماوة) ومتوقع ان تصل سرعة هباتها مابين(60-70)كم / ساعة مثيرة للغبار شمال ذي قار وغرب البصرة .وكذلك الحال مساء يوم الاثنين .والله اعلم pic.twitter.com/T6eCNSiMHz

— صادق عطيه منبئ الطقس (@sadeqatyia) September 19, 2020

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