ارقام قياسية يسجلها نجمي توتنهام بفوزه على ساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الانلكيزي

2020/09/20 | 17:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

سجل مهاجما توتنهام الانكليزي لكرة القدم، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين وزميله هاري كين، عدداً من الأرقام القياسية في المباراة التي قادوا فيها السبيرز للفوز على ساوثهامبتون، بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز 2020-2021.

فقد سجل سون سوبر هاتريك، في فوز توتنهام على ساوثهامبتون، ليكون أول لاعب كوري جنوبي يسجل ذلك العدد من الأهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

كما أن رباعية سون هي أول رباعية للاعب في تاريخ الدوري الممتاز تكون من صناعة لاعب واحد هو هاري كين.

واشترك سون وكين في تسجيل 24 هدفاً بالدوري الإنكليزي الممتاز، أكثر من أي ثنائي آخر في البطولة منذ انتقال الكوري إلى إنكلترا في آب 2015 .

كما وصل كين للهدف رقم 144 في البريميرليغ، بعد تسجيله في مرمى ساوثهامبتون، ليعادل رقم الهولندي روبن فان بيرسي.

وبهذا شارك هاري كين في 5 أهداف أمام ساوثهامبتون ليكون أول لاعب يحقق ذلك في مباراة واحدة بالبريميرليغ منذ المصري محمد صلاح أمام واتفورد في آذار 2018 عندما سجل 4 أهداف، وصنع آخر.

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