2020/09/20 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – ذكر الخبير القانوني علي التميمي ، اليوم الأحد، إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة من عدمها دون قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات الجديد.وقال التميمي في تصريح صحفي : ان “مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات الجديد ولم يتبق له سوى آلية توزيع الدوائر الانتخابية”، مبيناً ان “تقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يمكن إجراء الانتخابات المبكرة دون اكمال قانون المحكمة الاتحادية..قانوني يجيب المركز الخبري الوطني.

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