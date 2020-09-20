لاعب جديد يرحل عن برشلونة خلال ساعات

2020/09/20 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

بعدما رحل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، وبات التشيلي أرتورو فيدال على وشك الرحيل، إلى إنتر ميلان، يقترب لاعب جديد من مغادرة الكامب نو هذا الصيف.

وقال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لبرشلونة، حسم موقفه بشأن الانتقال لصفوف وولفرهامبتون.

وبحسب فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن الاتفاق تم، وسيوقع سيميدو على عقود انتقاله لوولفرهامبتون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف: "تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع وكيله مينديز؛ حيث سيمتد العقد حتى صيف 2025، وسيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن برشلونة، سيوجه أنظاره نحو ديست لاعب أياكس أمستردام، والذي يُفاوضه بايرن ميونخ، حيث سيشتعل الصراع خلال الفترة المقبلة.

المصدر: كورة

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