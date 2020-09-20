تفاصيل اجتماع الكاظمي بهيئة التنسيق العليا بين المحافظات

2020/09/20 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، اليوم الأحد، تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بالهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيلول 2020) إن الكاظمي، "أكد خلال الاجتماع على أهمية التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني، والابتعاد عن الدوافع السياسية، من أجل تلبية الاحتياجات بشكل أسرع وأكثر مهنية".

وقال الكاظمي، بحسب البيان، إن "البلد يعيش وضعا حساسا، اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية".

وأكد "سعي الحكومة لبذل أقصى الجهود، بهدف تذليل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي".

وتابع، "دعا رئيس مجلس الوزراء الى العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود، لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا".

ولفت إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع المحافظات، والتحديات التي تواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، كما تمت مناقشة الواقع الصحي والأمني والزراعي، وخدمات الماء والكهرباء، وأيضا المشاريع المتلكئة وتشخيص أسباب تلكؤها ودعم القطاع الخاص".

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