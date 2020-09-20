فيديو.. “بطريقة كوميدية”ياسمين عبدالعزيز تسخر من أحمد العوضي بسبب كلمة

2020/09/20 | 18:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ بروحها المرحة وبطريقتها الكوميدية ، سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، من زوجها الفنان أحمد العوضي ، بسبب تكرره كلمة “فاهمة قصدى” ، بشكل ملحوظ ، فى أخر لقاء تلفزيوني له.ونشرت ياسمين ، مقطع فيديو مجمع للقطات لها من برنامج معكم منى الشاذلي، وهي توضح أن لديها “لازمة” تقولها دائما وأنها تكررها كثيرا […]

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