2020/09/20 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل محسن ..وآخر قصيدةٍ للنوارس – رحيم الشاهر ماكانَ موتُكَ شائعة بل كانَ أقسى فاجعةْ! زلزلتَ فينا موتَنا هلْ كانَ موتُكَ (قارعةْ)؟! ونُزِعْتَ من قلبِ العراقِ حرارةُ فقدِكَ نازعةْ! فقدَ العراقُ وزيرهُ فقدَ العراقُ مُصارعهْ! لم يبقَ بعدكَ شاعرٌ شعرُ غيّرَ واقعهْ! وجعلتنا بلظى الأسى نُدمي العيونَ الدامعةْ الشعرُ غلّقَ بابهُ ماعادَ ينفعُ سامعهْ! […]

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