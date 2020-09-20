2020/09/20 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجريد واينستين من أعلى لقب فخري بريطاني { لندن (أ ف ب) – جرّدت الملكة إليزابيث الثانية هارفي واينستين من اللقب الفخري الذي منحته إياه قبل الكشف عن جرائمه الجنسية، وفق ما أفاد بيان رسمي.وكان المنتج الهوليوودي ذو النفوذ الواسع سابقا والذي يقضي حاليا عقوبة سجن مدّتها 23 سنة بتهمة الاغتصاب قد نال هذا الوسام […]

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