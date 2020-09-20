2020/09/20 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عز مشغول بهجمة مرتدّة القاهرة – الزمان تواجد الممثل المصري أحمد عز داخل أحد المراكز التجارية في منطقة الشيخ زايد لتصوير لقطات من مسلسله الجديد (?هجمة مرتدة) المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2021.وظهر عز وهو يرتدي ملابس بسيطة ويقف بمفرده.ويتعاون عز في المسلسل مع الممثلة التونسية هند صبري، وكان قد صورا بعضاً […]

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