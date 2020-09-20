القصف التركي يلحق اضراراً جسيمة بمزارع دهوك

2020/09/20 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قصفت الطائرات التركية، لليوم الثاني على التوالي المناطق الحدودية في محافظة دهوك.وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، ان" الطائرات التركية قصفت منطقة نهيلي التابعة لقضاء آميدي، ما اسفر عن احراق مساحات من اراضي المزارعين".واضاف ان" القصف التركي على مناطق اقليم كردستان تسبب بنزوح الاهالي واحراق زراعتهم"، مشيرا الى ان" المدفعية التركية قصفت، السبت، جبل خامتير بناحية دركار في زاخو، دون توفر معلومات عن الاضرار الناجمة جراء القصف".وكان الجيش التركي قد بدأ عمليات عسكرية داخل اقليم كردستان، منتصف حزيران المنصرم، ما اسفرت عن استشهاد مدنيين في محافظتي دهوك والسليمانية، رغم مناشدات عراقية رسمية لتركيا بالكف عن عدوانها على العراق.وفاء الفتلاوي

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